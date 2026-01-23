Свердловчанина приговорили к семи годам колонии за коммерческий подкуп

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему заместителю главного сварщика ООО «УК "УЗТМ-КАРТЭКС"» Сергею Кандалову, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Он признан виновным в коммерческом подкупе за обеспечение победы нужного поставщика в тендере (ч.8 ст. 204 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Суды Свердловской области Фото: Суды Свердловской области

В 2023 году Кандалов, занимавший должность технического специалиста, получил задание по подготовке технического задания для закупки сварочного робота. Он также должен был оценить заявки участников. Используя служебное положение, мужчина договорился со знакомым предпринимателем — директором ООО «М.» об участии в тендере. В обмен на 1,2 млн рублей он обещал «подогнать» технические требования под компанию партнера и исключить заявки более выгодных конкурентов.

Для этого Кандалов самостоятельно переписал техническое задание, чтобы исключить других участников, и представил ложное экспертное заключение, в котором дискредитировал предложение другой фирмы. Его коллеги подписали сфабрикованные документы, и победитель тендера получил аванс в размере 34,4 млн руб. Из них 360 тыс. руб. получил Кандалов.

В суде обвиняемый не признал вину. Представленные доказательства, включая переписку, финансовые документы и экспертизы, суд счел достаточными для вынесения приговора.

Сергею Кандалову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 15 суток.

Полина Бабинцева