Защитник Виктор Антипин перешел из «Лады» в «Амур»

Защитник хоккейной «Лады» Виктор Антипин перешел в «Амур» из Хабаровска. В обмен тольяттинский клуб получил денежную компенсацию. Об этом сообщила пресс-служба «Лады».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

воспитанник хоккейной школы «Металлурга» из Магнитогорска Виктор Антипин провел в составе «Лады» 23 матча и набрал три очка (три гола). Он дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2010/2011. Всего в турнире он сыграл 766 матчей, набрав 238 очков (78 шайб и 160 передач).

В составе «Металлурга» Антипин стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), а также завоевал серебряную медаль чемпионата мира (2015) и дважды получал бронзовые награды на мировых первенствах.

Андрей Сазонов