Умер бывший басист Scorpions Франсис Бухгольц

Умер музыкант Франсис Бухгольц. Ему был 71 год. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. С 1973-го по 1992-й годы он был бас-гитаристом немецкой группы Scorpions.

«Он мирно покинул этот мир, окруженный любовью. Наши сердца разбиты. Хотя струны замолкли, его душа остается в каждой сыгранной им ноте и в каждой жизни, к которой он прикоснулся», — сообщила вдова Хелла Бухгольц в соцсети.

Соболезнования семье Франсиса Бухгольца выразил бывший гитарист Scorpions Ульрих Рот. Бухгольц участвовал в записи самых популярных альбомах Scorpions: «Crazy World» (1990), «Love at First Sting» (1984), «Blackout» (1982), «Lovedrive» (1979).