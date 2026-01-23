Китайский новый год притормозил логистику

Китайский Новый год снова притормозит поставки, а тарифы на фрахт вырастут в разы. Об этом “Ъ FM” рассказали участники логистического рынка. Праздник в 2026 году начинается 17 февраля и продлится две недели. На это время многие производства в Китае останавливаются, склады закрываются, а деловая активность падает. Из-за этого сложности в поставках появляются еще до начала праздников — компании стараются отправить грузы заранее, и логистика, завязанная на Китай, начинает перегружаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Wong / AP Фото: Andy Wong / AP

Цены на перевозки в этот период тоже меняются. Исполнительный директор компании TransAsia Logistics Кирилл Латинский отмечает, что тарифы становятся плавающими и заметно растут перед праздниками: «В конце 2025 года был всплеск, все пытались успеть вывезти грузы, но ближе к началу китайского Нового года этот тренд иссякнет, и будет провал. И не факт, что после праздников в КНР начнется восстановление.

Во время предновогоднего ажиотажа тарифы на перевозку растут, потому что уменьшается количество слотов на отгрузке, и из-за этого возникает спекулятивный рост. Повышение логистических затрат серьезно влияет на конечную стоимость недорогих товаров, когда они будут доставлены в Россию.

Поэтому сейчас лучше не поддаваться всплескам на рост логистических составляющих и заказывать товары в более спокойное время.

Какие факторы перед китайским Новым годом наиболее критичны для бизнеса? На первом месте — стоимость денег. Две трети предпринимателей и компаний и работают за счет заемных средств, и когда ключевая ставка находится на уровне 16%, а фактическая стоимость денег — 20%, и при этом на рынке есть серьезное падение покупательской способности населения, задействовать сторонние средства экономически невозможно. Когда ключевая ставка откатится на какие-то приемлемые уровни — 8–10%, тогда произойдет всплеск деловой активности, и все логистические ограничения станут второстепенными».

Между тем на границах уже наблюдается повышенная загруженность, говорит Генеральный директор международной логистической компании Holding Finance Broker Татьяна Кулябина: «В 2026 году мы не наблюдаем никаких изменений или ограничений со стороны Китая. Есть затруднения в Забайкальске из-за загруженности перевалки складских возможностей. И непогода в Уссурийске притормаживает прохождение границы, особенно на серпантине около перевала Култук вблизи Байкала. В этот период там всегда очень много снега. Фиксируем также проблемы на границе Китая и Казахстана. Срок транзита автотранспорта составит, по нашим прогнозам, около 25 дней и из-за очередей в портах Владивостока увеличится примерно на 2025%».

В 2025 году во время Китайского нового года фрахт крупнотоннажного контейнера из КНР стоил около $8 тыс., что почти вдвое дороже обычного уровня, рассказали “Ъ FM” игроки рынка. Одновременно увеличиваются и сроки — вместо привычных 30-ти дней, поставки могут идти до 10 недель. Как подготовиться к логистическим вызовам первых месяцев 2026-го? На этот вопрос ответила основатель платформы Digital ВЭД Анна Фомичева: «Уже сейчас, в январе, китайцы отвечают через раз и плохо, а некоторые попросили до 15 января осуществить все трансакции и не писать им до марта.

Китайский Новый год — это не просто неделя просадки, это месяц простоев, когда мы не платим, и китайцы нам не отвечают.

Многие из них уезжают в свои деревни к родителям. Для них это очень важный праздник. Переносить производство на это время не стоит, потому что мы понимаем, что Китай — это не просто "фабрика мира". Это страна, которая может отгрузить любой объем.

В Турции, Вьетнаме, Индии и Иране поставщик хочет, чтобы мы сразу закупали контейнер, а лучше два. Недавно мы везли финики из Ирана, чтобы получить хорошую цену, пришлось взять девять фур. Если закупать нижнее белье во Вьетнаме, то придется брать контейнер. Сантехника в Индии — от контейнера. И не все предприниматели готовы сразу замораживать деньги, потому что некоторые возят небольшими объемами и сборные контейнеры. Поэтому оплачивать нужно уже сейчас, банковские дни еще есть, банки работают, китайцы могут увидеть деньги. Но я уверена, что производить товар они начнут только после своего праздника».

Впрочем, пауза в цепочках поставок обычно не затягивается надолго, отмечают эксперты в беседе с “Ъ FM”. По их словам, обычно уже через две-три недели после окончания праздников запускается производство новых партий, и грузопоток постепенно возвращается к рабочим объемам.

Андрей Дубков