«Турбо Облако» выявило 12-кратную разницу в скорости скачивания файлов в регионах России

Компания «Турбо Облако», входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», пред-ставила результаты эксперимента, который показал масштаб цифрового неравенства при использовании облачных сервисов в России. Компания разрабатывает геораспределен-ную облачную платформу, которая обеспечит одинаково высокую скорость работы об-лачных сервисов во всех регионах страны. Основной фокус — высокая производитель-ность ключевых функций облака: загрузки, хранения и выдачи данных.



Эксперты компании измерили скорость удаленной работы с файлами на популярных рос-сийских облачных сервисах, площадки которых размещены преимущественно в Цен-тральном федеральном округе. Для файла объемом 4,5 ГБ результаты показали более чем 12-кратную разницу: в Москве среднее время загрузки составило 11 минут, тогда как во Владивостоке тот же файл загружался 2 часа 12 минут.

Ключевая причина таких задержек — значительная географическая дистанция между пользователями и дата-центрами, где расположены серверы с данными. Этот фактор влияет на скорость загрузки и на скачивание произвольных файлов. Использование тех-нологий CDN, сетей доставки контента, лишь незначительно повышает производитель-ность. Такие решения ускоряют в основном скачивание для заранее закэшированных файлов.

Новая геораспределенная платформа «Турбо Облака» позволит размещать данные и вы-числительные мощности максимально близко к конечным пользователям. Решение раз-ворачивается на базе крупнейшей в России сети собственных дата-центров РТК-ЦОД уровня Tier III и узлов связи «Ростелекома» — от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Автоматическая репликация данных между выбранными площадками позволяет не только повысить отказоустойчивость, но и обеспечить быстрый доступ к информации из бли-жайшего дата-центра. Это снижает задержки при работе с крупными массивами данных и делает скорость сервисов сопоставимой для пользователей в разных регионах страны.

Михаил Соколов, директор по стратегии и технологиям компании «Турбо Облако»:

«Для современного бизнеса, будь то столичная компания или предприятие на Дальнем Востоке, критически важен быстрый и равный доступ к данным. Наша геораспределенная платформа — ключевой шаг к устранению цифрового разрыва. Она стирает географиче-ские границы в ИТ-инфраструктуре, гарантируя всем клиентам стабильность, скорость и надежность».

