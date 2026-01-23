Житель Тольятти обвиняется в причинении вреда здоровью, повлекшего смерть, из-за конфликта с пешеходом

Прокуратура Комсомольского района Тольятти утвердила обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» в отношении 61-летнего жителя Тольятти. Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в июне прошлого года в поселке Федоровка обвиняемый управлял автомобилем марки Mazda СХ7. У него возник конфликт с одним из пешеходов по поводу быстрой езды в жилой зоне. Пешеход подошел к сидящему в машине водителю и взялся руками за раму водительской двери, окно было полностью открыто. В этот момент обвиняемый начал движение с резким увеличением скорости.

У потерпевшего не было возможности принять меры к самосохранению. Он не удержался и упал на асфальтированную поверхность дороги. Пешеход получил серьезные телесные повреждения, от которых впоследствии скончался в больнице.

Руфия Кутляева