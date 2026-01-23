Фирма из Ростова-на-Дону к июню благоустроит парк в Волгограде за 94 млн рублей
Администрация Волгограда обнародовала название компании, которая будет выполнять второй этап второй очереди благоустройства парка Героев-летчиков в Дзержинском районе. Контракт с МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» получило ООО «Стройплощадка+» из Ростова-на-Дону. Фирма исполнит контракт за 93,96 млн руб. Начальная максимальная цена аукциона, который завершился 19 января, составляла 104,4 млн руб.
На очередной этап благоустройства парка потратят 94 млн рублей
Фото: Администрация Волгограда
Согласно договору, подрядчик до 1 июня этого года должен благоустроить территорию площадью более 6 тыс. кв. м, расположенную между уже обновленной зоной, жилой застройкой и прудом. По проекту в парке появятся сеть пешеходных дорожек, детские и музыкальные площадки, зона для шахмат. На территории посадят 180 крупномерных деревьев (липы, серебристые клены) и более 150 кустарников. Для полива будет смонтирован отдельный водопровод.
В 2025 году в парке уже установили перголы и малые архитектурные формы. Было высажено около 500 деревьев и кустарников. Построены спортивная площадка и памп-трек для велосипедистов и скейтбордистов.
ООО «Стройплощадка+» зарегистрировано в 2017 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. С августа 2023 года кресло гендиректора занимает Григорий Аванесов, он же единственный учредитель юрлица. За 2024 год компания заработала 40 млн руб. при обороте 253 млн руб. «Стройплощадка+» участвовала в госзакупках 46 раз на сумму 1,4 млрд руб., исполняла 29 контрактов на 848 млн руб. в топ-3 заказчика входят МБУ «Волгоградзеленхоз», МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» и МБУ «Благоустройство» из Камышина.