Фирма из Ростова-на-Дону к июню благоустроит парк в Волгограде за 94 млн рублей

Администрация Волгограда обнародовала название компании, которая будет выполнять второй этап второй очереди благоустройства парка Героев-летчиков в Дзержинском районе. Контракт с МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» получило ООО «Стройплощадка+» из Ростова-на-Дону. Фирма исполнит контракт за 93,96 млн руб. Начальная максимальная цена аукциона, который завершился 19 января, составляла 104,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На очередной этап благоустройства парка потратят 94 млн рублей

Фото: Администрация Волгограда На очередной этап благоустройства парка потратят 94 млн рублей

Фото: Администрация Волгограда

Согласно договору, подрядчик до 1 июня этого года должен благоустроить территорию площадью более 6 тыс. кв. м, расположенную между уже обновленной зоной, жилой застройкой и прудом. По проекту в парке появятся сеть пешеходных дорожек, детские и музыкальные площадки, зона для шахмат. На территории посадят 180 крупномерных деревьев (липы, серебристые клены) и более 150 кустарников. Для полива будет смонтирован отдельный водопровод.

В 2025 году в парке уже установили перголы и малые архитектурные формы. Было высажено около 500 деревьев и кустарников. Построены спортивная площадка и памп-трек для велосипедистов и скейтбордистов.

ООО «Стройплощадка+» зарегистрировано в 2017 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. С августа 2023 года кресло гендиректора занимает Григорий Аванесов, он же единственный учредитель юрлица. За 2024 год компания заработала 40 млн руб. при обороте 253 млн руб. «Стройплощадка+» участвовала в госзакупках 46 раз на сумму 1,4 млрд руб., исполняла 29 контрактов на 848 млн руб. в топ-3 заказчика входят МБУ «Волгоградзеленхоз», МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» и МБУ «Благоустройство» из Камышина.

Нина Шевченко