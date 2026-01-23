Экс-замминистра здравоохранения Самарской области вновь предстанет перед судом

Бывший заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев в третий раз предстанет перед судом — на этот раз вновь по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

Фото: dcmz.tatarstan.ru

По данным следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Самаре, бывший замминистра, действуя в составе организованной группы, под прикрытием соблюдения норм контрактной системы «лоббировал интересы подконтрольных организатору преступной группы двух ООО», добившись заключения госконтракта на поставку медоборудования по завышенной цене. Ущерб бюджету оценивается в размере более 50 млн руб.

Как отмечают в полиции, Асланбек Майрамукаев признал вину и «активно способствовал раскрытию и расследованию преступления». За период расследования установлено и допрошено более 45 свидетелей. Уголовное дело насчитывает более 50 томов. Материалы дела направлены в Советский районный суд Самары.

В сентябре 2025 года Кировский районный суд Самары признал бывшего чиновника виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в сфере закупок медицинского оборудования. В деле фигурировали контракты на сумму более 17,1 млн руб. по завышенной цене, что привело к ущербу бюджету в размере 9 млн руб.

В 2024 году Асланбека Майрамукаева осудили в Октябрьском районном суде Самары — по статье о взяточничестве. Как выяснило следствие, с января по август 2023 года заместитель министра — руководитель департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения министерства получил 15 млн руб. в качестве взятки от директора ООО «ДМ-Групп». Деньги давались за покровительство и содействие в заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования. Суд приговорил его к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 45 млн рублей и запрету занимать должности в течение 6 лет. После приговора Кировского райсуда срок увеличился на два месяца.

Сабрина Самедова