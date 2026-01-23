Чиж&Co, «Синее чудовище» и «Золотой дубль»

В Челябинске на предстоящий неделе пройдет зимний Ильменский фестиваль авторской песни, а также состоится концерт группы Чиж&Co и различные выступления областного симфонического оркестра. В театрах представят спектакли «Синее чудовище», «Психопаты» и «Пиковая дама», а на выставках — картины якутской художницы Анны Осиповой. В кинотеатрах появятся фильмы «Золотой дубль», «Комментируй это» и «Гренландия 2: миграция».



Лидер группы "Чиж и Ко" Сергей Чиграков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фестивали

В Челябинске с 23 по 25 января пройдет зимний Ильменский фестиваль авторской песни. Гала-концерт состоится 24 января в концертном зале имени Прокофьева. На сцене выступит народный артист России Олег Митяев, джазовый музыкант и победительница шоу «Большой джаз» телеканала «Россия-Культура» Анастасия Иванова, бард-бэнд «Те самые», авторы-исполнители нового поколения из Москвы Роман Филиппов и Вячеслав Моногаев и многие другие артисты и ансамбли. Завершится Ильменский фестиваль детским концертом в воскресенье 25 января во Дворце пионеров и школьников имени Крупской. Стоимость билета на гала-концерт 500–800 руб. Для посещения детского выступления необходима предварительная регистрация. 6+

Народный артист России Олег Митяев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Концерты

В концертном зале имени Прокофьева 26 января пройдет концерт «Звезда по имени солнце». Уральский духовой оркестр исполнит хиты известных рок-групп — Queen, «Кино», «Агата Кристи», «Король и Шут» и многих других. Стоимость билета от 800 до 1,7 тыс. руб. 12+

В концертном зале имени Прокофьева 27 января выступит британский пианист Фредерик Кемпф. В программу выступления вошли соната для фортепиано №2 Дмитрия Шостаковича, Шесть пьес Йоганнеса Брамса, а также цикл «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского. Стоимость билета от 1 тыс. до 2,5 тыс. руб. 6+

В МТС Live Холле 29 января пройдет юбилейный концерт группы Чиж&Co. Бессменному лидеру коллектива Сергею Чигракову исполняется в этом году 65 лет. Поклонники услышат вживую песни «Полонез», «Вечная молодость», «Фантом» и многие другие известные песни группы, ставшие в том числе саундтреками к фильмам. Стоимость билета от 2,2 тыс. до 7,8 тыс. руб. 12+

В концертном зале имени Прокофьева 29 января состоится открытая репетиция государственного симфонического оркестра Челябинской области. Музыкальный коллектив будет исполнять оркестровую сюиту «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова. Гости репетиции увидят, как дирижер работает с оркестром, и услышат пояснения к исполняемым сочинениям. Стоимость билета 500 руб. 6+

В концертном зале имени Прокофьева 30 января пройдет концерт симфонического оркестра Челябинской области в честь 250-летия со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта. На сцене также выступит московский пианист Арсений Тарасевич-Николаев и флейтист София Виланд из Санкт-Петербурга. Стоимость билета от 2 тыс. до 2,8 тыс. руб.

Спектакли

В театре драмы Наума Орлова 28 января состоится спектакль «Психопаты». Это комедийная постановка на основе рассказов Антона Чехова, исследующая абсурд русской ментальности через гротескные типажи. На сцене выступят Виктор Добронравов, Денис Самойлов, Федор Малышев, Иван Федотов, Сергей Гилев. Стоимость билета от 3 тыс. до 7,5 тыс. руб. 16+

Актер Сергей Гилев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В театре кукол имени Вольховского 29 и 30 января покажут спектакль «Пиковая дама» в рамках гастролей курганского театра кукол «Гулливер». Фантасмагория по произведению Александра Пушкина о встрече человека лицом к лицу с самой судьбой. Спектакль представляет собой размышление о предназначении человека и попытке взять свое будущее под контроль. Стоимость билета 500 руб. 12+

В Камерном театре 29 и 30 января представят премьеру «Синее чудовище» по пьесе Карло Гоцци. По сюжету грузинская принцесса Дардане и принц Таэр становятся жертвами злого духа Дзелу. Он превращает Таэра в синее чудовище запрещает открывать свое имя. Дардана должна полюбить своего избранника в обличии синего чудовища, иначе он погибнет. Стоимость билета от 1,2 тыс. до 2,5 тыс. руб. 16+

Выставки

В арт-оранжерее «ЛюбаПетя» работает выставка якутской художницы Анны Осиповой «Голоса предков». Она является членом Союза художников России, известна своей манерой рисования, близкой к магическом реализму. «Это яркое и загадочное творчество, которое подарит вам новые впечатления и вдохновение»,— заявляют организаторы. Стоимость билета 250-300 руб.

Кино

В кинотеатрах Челябинска с 29 января можно посмотреть фильм «Золотой дубль». Он рассказывает о футбольном тренере Никите Симоняне, а именно о том времени, когда он стал руководить ереванским клубом «Арарат». Поставив себе цель заработать медаль чемпионата и победу в Кубке СССР, ему пришлось столкнуться с непринятием команды и силой противника. Главную роль сыграл Егор Бероев. 16+

С 29 января в челябинских кинотеатрах также появится фильм «Гренландия 2: миграция». Это продолжение событий первого фильма, в котором на Земле наступил конец света из-за упавшего осколка кометы. Дойдя до бункера в Гренландии, семья Гэритти спасается, но спустя пять лет оставаться там уже нельзя — немногим, кто смог выжить, постоянно угрожает шквал астероидов. Теперь супругам и их сыну необходимо найти новое убежище. Главные роли сыграли Джерард Батлер, Морена Баккарин и Роджер Дэйл Флойд. 18+

Актриса Юлия Хлынина

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В челябинских кинотеатрах с 29 января выйдет в прокат фильм «Комментируй это». Находясь на грани развода, Катя и Иван соглашаются поучаствовать в необычной семейной терапии. С ними месяц будет жить Комментатор — человек, проговаривающий вслух всех их мысли и чувства. Главные роли сыграли Александр Петров, Юлия Хлынина и Тихон Жизневский. 16+

