В Волгограде районного чиновника подозревают во взяточничестве в сфере ЖКХ

В Волгограде сотрудники экономической безопасности Управления МВД выявили коррупционные действия в сфере ЖКХ. Правоохранители установили, что начальник одного из отделов администрации Тракторозаводского района с января 2023 года по ноябрь 2025 года получал незаконные выплаты от руководства управляющей компании, сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области В Волгограде сотрудники УЭБ УМВД выявили коррупционные действия в сфере ЖКХ

Сумма переданных средств превысила 340 тыс. руб. За взятку чиновник покровительствовал компании и не привлекал ее к административной ответственности. По факту преступлений возбуждены уголовные дела по статьям, касающимся получения и дачи взятки (ч. 5 ст. 290, ч. 4 ст. 290 УК РФ).

В ходе оперативных мероприятий по местам проживания и работы подозреваемых провели обыски. Силовики изъяли бухгалтерские документы, мобильные телефоны и электронные носители с данными, значимыми для расследования.

Полицейские также устанавливают другие эпизоды противоправных действий одного из фигурантов.

Марина Окорокова