В Татарстане главврач онкодиспансера уволен в связи с утратой доверия

В Татарстане главный врач республиканского клинического онкологического диспансера им. профессора Сигала Ильгиз Хидиятов уволен в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба прокуроры республики.

Установлено, что господин Хидиятов предоставлял недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, он не предотвратил конфликт интересов при заключении госконтрактов с аффилированными организациями.

Прокуратурой выявлены факты оплаты коммерческими структурами расходов главного врача на ьвтовую технику и аренду автомобиля. Эти расходы осуществлялись одновременно с заключением государственных контрактов

Также господин Хидиятов скрыл сведения о договоре страхования жизни на сумму 5 млн руб. и приобрел имущество стоимостью 17 млн руб., зарегистрировав его на родственника.

Анна Кайдалова