Проект планировки под застройку около затона 25 лет Октября проходит обсуждения

Проект планировки и межевания территории в границах Заречного бульвара, улиц Баумана, Правдинской и затона имени 25 лет Октября в Ленинском районе проходит дистанционные обсуждения. Они продлятся до 2 февраля 2026 года, информация опубликована на сайте мэрии Нижнего Новгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рядом с ЖК «Ривер Парк» запланирована одна из станций канатной дороги

Фото: «Каркас Монолит» Рядом с ЖК «Ривер Парк» запланирована одна из станций канатной дороги

Фото: «Каркас Монолит»

Участок общей площадью 17,1 га осваивает ООО «Спецзастройщик КМ Немеко» по договору о развитии застроенной территории (РЗТ), заключенному с мэрией Нижнего Новгорода еще в 2012 году.

Изменения в проект планировки и межевания необходимы для выделения элементов планировочной структуры, уточнения границ территорий общего пользования, изменения границ под новое строительство и уточнения характеристик планируемого развития территории.

Проект реализуют в три очереди. Первая уже завершена — это два дома ЖК «Ривер Парк».

В рамках второй очереди до 1 октября 2029 года планируется снести 14 зданий. Среди них яхт-клуб (Правдинская, 41 корп.2), склад (Правдинская, 47) и административное здание (Магаданская, 1). Также сносу подлежат 11 домов: №№ 3, 5, 6, 7, 12, 14 и 16 по улице Кутузова; №№11 и 15 по улице Магаданской, №№39 и 55 по улице Правдинской.

Построить к январю 2030 года в рамках второй очереди планируют дом высотой 14-19 этажей с подземной стоянкой, паркинги, семь предприятий общепита. За свой счет застройщик также должен построить часть дороги на улице Правдинской и расширить 158 м улицы Матросской. За счет муниципального бюджета планируется строительство детского сада на 250 мест.

Третья очередь предусматривает снос 18 в основном одноэтажных домов: №1 по улице Кутузова, №№5, 7, 9, 11, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 30А, 31 (два здания), 33 (два здания) и 35 по улице Матросской.

На освобожденной территории запланировано строительство нежилого трехэтажного здания общественного назначения в срок до декабря 2030 года, расширение еще части улицы Матросской и въезда по улице Заводской, а также строительство пешеходной набережной протяженностью 500 м с устройством причальной стенки.

Галина Шамберина