В Ижевске школьник стал фигурантом дела о подмене брендовой одежды в ПВЗ

Полицейские задержали 16-летнего школьника за «предпринимательскую схему» с подменой брендовой одежды при получении заказов в ПВЗ маркетплейсов в Ижевске. Он заменял оригинальные товары на фальшь, оформлял возврат и перепродавал украденное. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Следствие считает, что подросток нашел предложение о подработке с перепродажей товаров в мессенджере, он действовал по указанию куратора. Брендовую одежду школьник продавал на сайтах объявлений и получал от этого часть выручки. На данный момент установлена причастность несовершеннолетнего к четырем эпизодам мошенничества (ст. 159 УК). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.