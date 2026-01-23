Спортивную школу «Сокол» в Саратове возглавил Дмитрий Бобков

Директором саратовской спортивной школы «Сокол» назначен координатор «Детский спорт» партии «Единая Россия» в Энгельсском районе Дмитрий Бобков. Об этом сообщила «Версия Саратов».

Дмитрий Бобков стал главой спортивной школы «Сокол» в Саратове

На сайте «Сокола» и в ЕГРЮЛ главой спортшколы по-прежнему указан Андрей Потапов, занимающий пост с июля 2016 года. Издание уточняет, что господин Потапов продолжит работу в школе в должности заместителя директора.

По данным ЕГРЮЛ, Дмитрий Бобков в настоящее время руководит детским оздоровительным лагерем им. Ю.А. Гагарина. Также с 2015 года имеет долю 50% в ООО «С-Тур-с» (деятельность турагентств). Соучредителем компании значится Любовь Федорова. Директор — Екатерина Бобкова. В 2024 году выручка составила 1,1 млн руб., чистая прибыль — 49 тыс. руб.

Нина Шевченко