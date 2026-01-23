В Очерском округе задержали поджигателя станции сотовой связи

Сотрудники отдела МВД России «Очерский» задержали местного жителя, совершившего поджог местной базовой станции оператора сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Поджог был совершен 21 января. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали ранее не судимого 29-летнего мужчину, причастного к противоправному деянию. По словам задержанного, он действовал по указке незнакомца, который связался с ним в мессенджере и предложил поджечь аппаратуру за 30 тыс. руб. Поджог злоумышленник совершил при помощи спичек и бензина, сняв все это на телефон. Позже он отправил видеоотчет заказчику, получил обещанное вознаграждение в виде криптовалюты, но вывести средства на банковский счет не смог, так как забыл пароль от электронного кошелька.

В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.