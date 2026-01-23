Патрушев заявил о нехватке квалифицированных IT-специалистов в судостроении

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев назвал цифровую трансформацию судостроительной отрасли стратегическим приоритетом страны. Однако, по его словам, трансформация замедляется из-за нехватки квалифицированных IT-специалистов в отрасли.

Председатель Морской коллегии Николай Патрушев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель Морской коллегии Николай Патрушев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Наблюдается дефицит специалистов, сочетающих глубокие инженерные знания с навыками работы с современными цифровыми технологиями»,— заявил господин Патрушев на совещании Санкт-Петербургского морского технического университета (цитата по «Интерфакс»). По его мнению, для решения ситуации требуется разработать стратегии по совершенствованию российской системы образования и провести переподготовку существующего персонала.

Как сообщил Николай Патрушев, работодатели отмечают у выпускников недостаток практических навыков. По его словам, только 10-15% студентов инженерных специальностей могут пройти стажировку на производстве и работать по специальности. А IT-специалисты не понимают специфику судостроения, поскольку не имеют инженерного образования.

Господин Патрушев также утверждает, что судостроение считают отраслью с тяжелыми условиями и невысокими зарплатами в сравнении с IT-сектором. «Молодые IT-специалисты предпочитают работать в коммерческих компаниях или стартапах, где зарплаты значительно выше, а условия труда более комфортные»,— пояснил он.

Дефицит IT-кадров стал особенно актуальным для судостроительных предприятий, которые расположены в прибрежных городах. Среди них — Санкт-Петербург, Северодвинск, Владивосток и Калининград, заявил господин Патрушев. По его словам, в перечисленных регионах наблюдается наиболее высокая конкуренция за IT-специалистов.