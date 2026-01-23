Бажовские дни, выставка «Грин-Ландия» и спектакль «Мастер и Маргарита»



На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать концерт «Комнатная музыка» и Фила Коллинза на виниле. В музеях — посетить выставку «Грин-Ландия: уральская одиссея Александра Грина», экспозицию «Мы вышли из школы Хожателева» и «Бажовские дни». В театрах — стать зрителями спектаклей «Хозяйка Медной горы», «Мастер и Маргарита» и «Амнезия. Любовь без памяти» . В кино — увидеть фильм «438 дней» на шведском языке с субтитрами и диафильм «Синюшкин колодец». А лекторы расскажут про влияние магнитных бурь на Солнце на Землю, картины Яна Вермеера и философию Квентина Мейясу. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Концерты

В Ельцин-центре 24 января пройдет концерт «Комнатная музыка», начинающий серию таких концертов. На нем выступят трио Melissa Band, исполняющее джаз в авторских аранжировках, молодые академические музыканты Лиса Кистол, Александра Вихрева и Таисия Котова, которые исполняют музыку, исследующую темы потери, а также исполнительница нежных песен о саморефлексии поля глу. Билеты — 250 руб.

В Музее андеграунда 28 января пройдет «Час винила» Алексея Коршуна, посвященный Филу Коллинзу. На виниле можно будет полностью послушать альбом группы Genesis «A Trick of The Tail», а Алексей Коршун расскажет об одном из величайших барабанщиков мировой рок-музыки. Вход — от 250 до 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Выставки и экскурсии

В музее «Литературная жизнь Урала ХХ века» 24 января откроется выставка «Грин-Ландия: уральская одиссея Александра Грина». Выставка расскажет о жизни писателя, которая отличалась от жизни его героев, и о том, как он приехал на Урал искать золотые самородки. Билеты на выставку — от 300 до 400 руб.

В музейно-выставочном центр «Дом Поклевских-Козелл» работает выставка «Мы вышли из школы Хожателева», посвящённая 130-летию со дня рождения художника и педагога Павла Хожателева. Среди учеников Павла Хожателева — Виталий Волович, Геннадий Мосин, Игорь Симонов, Герман Метелев. На выставке представлены архивные документы и фотографии из «Музея Б. У. Кашкина», его графические и художественные работы. Посещение по входному билету в музей.

В Музее Бориса Ельцина 24 января пройдет экскурсия «Люди в обстоятельствах: Владимир Высоцкий», приуроченная ко дню рождения певца, актера и поэта. Гости музея узнают, почему Владимир Высоцкий был так популярен, что писали о нем в советских газетах, как он приезжал в Свердловск и какой была его последняя роль в спектакле. Билеты стоят 450 руб.

В Литературном квартале пройдут «Бажовские дни», приуроченные к дню рождения Павла Бажова 27 января. В программе — лекция о музыкальном фольклоре Урала, премьера аудиоспектакля «Дом, который построил Он. Музей прошлого в смыслах современности», экскурсия о семье Бажовых «Пуличка и Валестена. Любовь побеждает все», спектакль по сказу Павла Бажова «Ермаковы лебеди», экскурсии по музею о мужской состязательной культуре горных заводов и о женской доле в заводской слободе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Спектакли

В Музее андеграунда 24 января покажут спектакль «Амнезия. Любовь без памяти». Зрители находятся с героями в одной комнате и становятся невольными соучастниками действия. Герои живут вместе десять лет, но постоянно возвращаются в разговорах к одному и тому же моменту, это спектакль о любви, которая становится хронической болью. Билеты стоят 800 руб.

Во Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ) 24 января сыграют мюзикл «Хозяйка Медной Горы». Автор пьесы и постановщик Александр Стариков передает классический уральский сюжет, однако обещает удивить зрителей финалом, на который в произведении Павла Бажова содержится лишь намек. Билеты — от 700 до 1,5 тыс. руб.

В Музее андеграунда 25 января покажут спектакль «999». На сцене рассказывают об эшелоне с еврейскими девушками, который в 1942 году отправился из Словакии в неизвестность под предлогом «работы на благо родины». Это история не о бесчеловечности, а о том, что самое сильное оружие против нее — сила духа. Сюжет основан на воспоминаниях о подлинных событиях. Билеты — 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Виктор Логинов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Актер Виктор Логинов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 30 января сыграют спектакль «Мастер и Маргарита» с Виктором Логиновым в главной роли. На сцене разыгрывается мистическое действие с роскошными костюмами, а сюжет дает каждому зрителю решить, о чем этот спектакль и само произведение Михаила Булгакова. Билеты — от 1 тыс. до 4 тыс. руб.

Кино

В рамках Шведского клуба в Библиотечном центре Екатеринбург (БЦЕ) 24 января покажут фильм «438 дней» на шведском языке с субтитрами. Этот фильм Йеспера Гансландта — триллер, основанный на реальных событиях. Двое журналистов делают репортаж о мятежной эфиопской провинции Огаден, где правительственные войска ведут войну с повстанцами, однако оказываются пойманы. Вход бесплатный, нужно заранее зарегистрироваться.

В Музее истории Екатеринбурга 24 января в честь дня рождения Павла Бажова покажут диафильм «Синюшкин колодец». Для детей приготовлены веселые и интересные испытания Бабки Синюшки и творческое занятие по ниткографии. Билеты — от 200 до 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пространство "Книги, кофе и др. измерения"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Пространство "Книги, кофе и др. измерения"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Лекции

В пространстве «Книги, кофе и другие измерения» в Верхней Пышме 24 января пройдет лекция «Солнечно-земные связи». Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров расскажет о том, как Солнце влияет на нашу планету, правда ли вспышки на Солнце могут служить причиной массовых вымираний и когда ждать масштабной геомагнитной бури. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться заранее.

В Музее андеграунда 27 января пройдет лекция «Философия искусства: Вермеер». Михаил Витушко предлагает «прочитать живопись Вермеера как форму радикального мышления», рассмотрев его как художника отказа, а интерьеры на картинах — как «ловышки для взгляда» и «прсотранства замедления». Билеты — 500 руб.

В Библиотечном центре Екатеринбург (БЦЕ) 29 января пройдет лекция философов Михаила Витушко и Павла Гордока «Философия Квентина Мейясу». Современный мыслитель отвечает на вопрос о том, как наука может мыслить мир вне человека, разрывая связь между мышлением и бытием. Философ также предлагает концепцию дивинологии, позволяющую мыслить сакральное без Бога. Вход — от 500 до 900 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Подготовила Анна Капустина