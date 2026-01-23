Депутат Кошелев прокомментировал отмену моратория на штрафы для застройщиков

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев прокомментировал отмену моратория на штрафы для застройщиков, которые не передают ключи от квартир в оговоренные сроки. Новые условия действуют с 1 января 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

О важности своевременной выдачи ключей от купленных квартир ранее сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. По словам главы государства, «если строительные компании затягивают выполнение своих обязательств, то покупатели жилья смогут компенсировать издержки». «Здесь особую роль играет системная работа с застройщиками на уровне местных и региональных властей, строительных и снабжающих организаций, на уровне федерального законодательства. Такую работу нужно вести постоянно»,— заявил президент России.

По мнению господина Кошелева, отмена моратория означает, что строительная отрасль должна была адаптироваться к текущим экономическим условиям и в дальнейшей поддержке такого рода не нуждается.

«Теперь при нарушении сроков сдачи дома дольщик имеет право на неустойку, которая рассчитывается как 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора за каждый день просрочки. На возмещение убытков, включающее, например, расходы на аренду жилья в период ожидания. Плюс на проценты при расторжении ДДУ и возврате денежных средств.

Для защиты от финансовых потрясений застройщикам предоставлена отсрочка по выплате неустоек, начисленных за периоды действия моратория, до конца 2026 года. Это позволит компаниям спланировать платежи и сохранить ликвидность для завершения строительства. На дома, ввод которых запланирован после 1 января 2026 года, отсрочка не распространяется — штрафы начисляются и подлежат выплате в общем порядке.

В краткосрочной перспективе можно ожидать рост числа судебных разбирательств. Дольщики, чьи права были ограничены, активизируют попытки взыскать компенсации»,— отметил депутат, добавив, что это является возвратом к действию стандартных норм федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве».

Евгений Чернов