В Красновишерской котельной заработал второй котел

В Красновишерске на котельной №11 запущен в работу новый котел — все пусконаладочные работы завершены, оборудование работает в штатном режиме. Как сообщает краевое министерство ЖКХ, тепло и горячая вода подаются в жилые дома и социальные объекты части города, которую обслуживает котельная №11.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство ЖКХ Пермского края Фото: Министерство ЖКХ Пермского края

В ближайшее время для котельной будут закуплены и установлены два новых, современных котла мощностью по 5 МВт для котельных №1 и 3. Средства на покупку выделили краевые власти.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», с конца декабря 2025 года в Красновишерском округе наблюдались аномально низкие температуры. В период стоявших морозов местная котельная работала с перебоями, что привело к значительному снижению температуры в жилых домах и учреждениях — на 7–10 градусов ниже установленных нормативов. По данному факту СУ СКР возбудило уголовное дело.