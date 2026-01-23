Орбан заявил, что Зеленский в Давосе «перешел черту»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам венгерского лидера, украинский президент вышел за рамки приличий.

Фото: Markus Schreiber / AP Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Зеленский перешел черту. Нет ничего нового в том, что по мере приближения выборов в Венгрии он вновь обратил внимание на венгерское правительство и на меня лично. Однако удивительно, что в своей речи он также подверг критике всех остальных европейских лидеров», — написал Виктор Орбан в соцсети X.

Выступая в Давосе, Владимир Зеленский заявил, что «каждый Виктор, живущий за счет Европы, но торгующий ее интересами, заслуживает подзатыльника». Господин Орбан в ответ предупредил, что «жизнь все расставит по своим местам», и назвал Зеленского человеком, который «не может или не хочет прекратить войну».