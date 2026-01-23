«Себестоимость возведения квадратного метра может вырасти на десятки процентов»

На рынке цемента в Черноземье углубляется кризис на фоне сокращения потребления. Группа «Цемрос» (бывший «Евроцемент») продлила приостановку завода в Белгороде и перевела аналогичное предприятие в Липецкой области на ограниченный режим работы. Ситуация на рынке и иных стройматериалов в Черноземье уже выходит за рамки краткосрочных колебаний, это не шум и не временная просадка, а системный сигнал, который строительная отрасль пока предпочитает не слышать, считает руководитель воронежского участника рынка, занимающегося поставками кирпича ООО «БРИКС—строительные решения» Дмитрий Ефимов.

В 2025 году спрос на цемент в России сократился примерно на 6 млн тонн — это эквивалент полной остановки трех цементных заводов. Одновременно импорт вырос почти до 3,9 млн т и продолжает увеличиваться. При сохранении текущей динамики остановки производств станут неизбежными. Рыночная логика при этом давно известна: каждые минус 2 млн т внутреннего спроса или плюс 2 млн т импорта означают минус один завод. Однако в публичной повестке эта проблема практически не обсуждается. Строительные компании и их объединения за последние годы так и не выступили в защиту отечественных производителей цемента. При этом разговоры о «дорогих стройматериалах» и ожидания снижения цен на фоне затоваривания складов звучат регулярно.

Возникает вопрос стратегического горизонта планирования отрасли. Смотрит ли стройка дальше ближайших 12 месяцев и осознает ли риски зависимости от импорта? Практика уже дала частичный ответ: ни Иран, ни Беларусь не могут рассматриваться как стабильные и долгосрочные поставщики цемента, а потеря собственного производства означает не только ценовые риски, но и утрату контроля над рынком.

При этом разговоры о возможном росте себестоимости строительства носят оценочный и во многом грубый характер. Речь не идет о механическом росте цены квадратного метра на 50% исключительно из-за цемента. Цемент — лишь один из факторов. Давление формируется в комплексе: высокая стоимость кредитов, заморозка новых проектов, отложенный ввод жилья».

Именно сокращение запуска новых строек формирует будущий дефицит предложения. Эффект будет отложенным: резкого скачка цен в течение нескольких месяцев не ожидается, но «дыра» в предложении может проявиться в горизонте 2026 года. Аналогичный механизм уже наблюдался в период пандемии, пусть и в меньших масштабах.

Косвенные признаки разворота спроса уже видны в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Застройщики ИЖС, несмотря на непроданные остатки прошлого года, начинают увеличивать планы строительства. Один из наших клиентов сообщил о намерении возвести в 2026 году 10–15 домов, другой — до 100 домов. Основной спрос формируется именно со стороны ИЖС: заказы на кирпич поступают партиями по 80–100 тыс. штук. Одновременно в Воронеже вновь фиксируется рост цен на земельные участки.

Формально строительный комплекс по итогам 2025 года выглядит устойчиво. Однако за агрегированными показателями скрывается дисбаланс.

При снижении потребления цемента примерно на 9% и более глубокой просадке по ряду других стройматериалов ввод многоквартирного жилья за 11 месяцев сократился всего на 3,5%.

На рынке кирпича, по предварительным оценкам, в 2025 году производство сократилось примерно на 10%.

Керамический кирпич, сохраняющий около 74% рынка, показал снижение на 9,2%, силикатный — на 13,1%, оказавшись наиболее чувствительным к изменению конъюнктуры.

Потребление кирпича упало на 12,5%, а железнодорожные перевозки стройматериалов сократились на 45,7%.

В наиболее сложном положении оказались не застройщики, а производители строительных материалов. Их рынок сжался значительно сильнее, чем объемы строительства: спрос упал, склады переполнены, маржа сократилась, конкуренция усилилась. При этом в публичной дискуссии эта часть цепочки практически отсутствует. Если текущие тенденции сохранятся — дорогие кредиты, сжатие производства стройматериалов и отложенные проекты — рост себестоимости строительства станет неизбежным. Он будет не одномоментным и не линейным, но давление на цену квадратного метра усилится.