На площади Гайдара в Перми изменится схема движения

С 27 января в Дзержинском районе Перми изменится схема движения на площади Гайдара. Об этом сообщает краевой минтранс.

Поворачивать с площади Гайдара на ул. 2-ю Шоссейную (в сторону ул. Строителей) можно будет с двух полос — средней и правой. Движение по левой полосе будет осуществляться только прямо (по кольцу). По средней полосе — прямо или направо (на съезд), по правой полосе — только направо (на съезд).

Новая схема поможет увеличить пропускную способность съезда на 2-ю Шоссейную и сократить пробки, особенно в часы пик.