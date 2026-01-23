Форварду СКА Игорю Ларионову-младшему предстоит операция на спине

Главный тренер хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов в ходе пресс-конференции после игры со «Спартаком» заявил, что в составе команды есть большие потери. Его сын Игорь Ларионов-младший, который является форвардом армейцев, в ближайшее время перенесет операцию на спине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам господина Ларионова-старшего, есть и другие сложности. Нападающий Матвей Короткий сыграл только первую игру после восстановления. Форвард Михаил Воробьев находится на лечении после травмы нижней части тела.

На текущий момент, после поражения от «Спартака» со счетом 1:2, петербуржцы готовятся к игре против «Торпедо», которая пройдет в Нижнем Новгороде 24 января. СКА в регулярном чемпионате КХЛ занимает восьмое место Западной конференции.

Андрей Маркелов