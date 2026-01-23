Приставы в Петербурге взыскали с алиментщиков более 2,4 млрд рублей в 2025 году

Судебные приставы в Санкт-Петербурге по итогам 2025 года взыскали с неплательщиков алиментов более 2,4 млрд рублей. Это на 26,3% больше, чем в 2024 году, и на 60% больше, чем в 2023-м. Об этом пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу.

При росте объема взысканий число действующих исполнительных производств по алиментам в городе за два года снизилось: с 14 918 по итогам 2023 года до 14 506 в 2024-м и 14 110 в 2025-м. В мае 2025 года на сайте ФССП заработал публичный реестр должников по алиментам. В него включают сведения о гражданах, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей. Сейчас в реестре числится около 6 тыс. петербуржцев.

Опрошенные изданием эксперты связывают рост рублевой суммы взысканий, в частности, с индексацией прожиточного минимума и ростом доходов. Так, прожиточный минимум для ребенка в Петербурге на 2025 год составлял 18 749 рублей против 15 832 рублей годом ранее. Кроме того, влияние могло оказать расширение перечня доходов, с которых удерживаются алименты, а также повышение собираемости за счет межведомственного электронного взаимодействия и «обеления» зарплат.

