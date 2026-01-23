СК возбудил дело после жалобы жильцов аварийного дома на Гилянской в Астрахани

В Астрахани возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в связи с ситуацией вокруг аварийного многоквартирного дома на перекрестке улиц Гилянской, 70 и Псковской, 22 в Кировском районе. Поводом стали сообщения в социальных сетях, указывающие на нарушение жилищных прав граждан. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом на Гилянской, 70/22 признали аварийным четыре года назад

Фото: СУ СКР по Астраханской области Дом на Гилянской, 70/22 признали аварийным четыре года назад

Фото: СУ СКР по Астраханской области

Деревянный дом был признан аварийным еще в 2022 году. Степень износа здания, согласно документам, превышает 70%. Однако вопросы расселения жильцов до сих пор не решены.

По поручению руководителя следственного управления Ибрагима Могушкова на место выехал начальник следственного отдела по Кировскому району Алексей Тутаринов. Он организует встречу с жителями дома и представителями городской администрации для решения проблемы срочного расселения.

СК намерен дать правовую оценку действиям (или бездействию) должностных лиц и органов, ответственных за соблюдение жилищных прав граждан и расселение аварийного фонда. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Нина Шевченко