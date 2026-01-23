Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич в честь Дня ручного письма рассказывает о письменности на Руси и особенностях почерка великих русских писателей.

Недавно узнал о существовании Дня ручного письма, который отмечается 23 января. Что говорить, всем нам иногда стоит вспомнить, что мы когда-то умели писать, а не только печатать и водить пальцем по экрану. О впечатлениях школьных учителей о моем почерке, пожалуй, умолчу. Лучше сразу про великих.

Известно, что большинство писателей не отличались разборчивым почерком. Маленькому Саше Пушкину и вовсе ставили «на вид», что его писанина вообще не похожа на русский язык, а нечто вроде «скорописи», зато рисунки на полях — отличные. Почерк Льва Толстого могла разобрать лишь его супруга: она, собственно, и переписывала его романы, ту же «Войну и мир», чуть ли не по два-три раза. Считается, что красивый почерк был у моего любимого Сергея Есенина. Не могу полностью с этим согласиться, потому как видел его письма. Буквы неровные, будто школьник: старался-старался как мог. А у Ивана Тургенева было действительно весьма каллиграфическое письмо, прямо-таки по линеечке. Так что долгое время не признаваемая наука графология не зря говорит о разных творческих личностях, что у них нередко бывали невротические наклонности, как, например, у Михаила Лермонтова. А глядя на нитеобразный почерк Антона Чехова (тут все понятно, врач же), практически без наклона, без полей, многое понимаешь о его импульсивности и впечатлительности.

И немного из истории письменности, которая возникла на Руси после крещения, то есть в конце IX века. Сначала это были тексты и рисунки прямо на стенах монастырей, такие древнерусские граффити. Писали на церах — деревянных дощечках с помощью стилосов или писал (палочек с закругленным концом), а также на бересте — самом распространенном и дешевом материале. Куда дороже стоил пергамент, изготовляемый из недубленой кожи бедных животных. Чаще всего писали гусиными перьями, которые макали в так называемое чернильное гнездо. Чернила делали из сажи, чернильных орешков (личинок насекомых орехотворок) и вишневой камеди (смолы). А первые русские тексты на бумаге появились в начале XIV века.

Дмитрий Буткевич