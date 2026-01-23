Ярославский суд обязал министерство дорожного хозяйства отремонтировать дорогу

Кировский районный суд Ярославля обязал областное министерство дорожного хозяйства и транспорта отремонтировать дорогу Веськово – Ботик в Переславском округе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Местный житель обратился на личный прием к региональному прокурору Клименту Юрздицкому и сообщил об удручающем состоянии дороги, находящейся в областной собственности.

«Покрытие автомобильной дороги имеет сплошные дефекты и выбоины с размерами, превышающими предельно допустимое значение, необходима полная замена покрытия»,— прокомментировали в прокуратуре по итогам своей проверки.

Прокуратура направила иск в суд с целью возложить на профильное министерство обязанность привести дорогу в порядок. Суд удовлетворил требования, пока решение не вступило в силу.

Алла Чижова