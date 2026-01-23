Суд в Петербурге назначил 10 лет колонии поджигательнице отдела полиции

1-й Западный окружной военный суд приговорил Анну Осипову к 10 годам в колонии общего режима за совершение теракта (ч. 1 ст. 205 УК РФ). В мае 2025 года она бросила в окно отдела полиции на улице Кораблестроителей три бутылки с зажигательной смесью, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что фигурантка следовала инструкциям, получаем от неизвестного лица в мессенджере. Ранее Анна Осипова заявляла, что у нее якобы взломали личный кабинет на «Госуслугах», оформили кредиты, а денежные средства перевели на территорию Украины для помощи ВСУ.

В дальнейшем неизвестный предложил ей совершить поджог здания подразделения полиции, пообещав, что за это петербурженка сможет погасить свою накопившуюся перед банками задолженность и избежать уголовной ответственности.

Артемий Чулков