Нижегородская мэрия планирует строительство двух домов на Ракетной улице

По заказу администрации Нижнего Новгорода разработана документация по планировке территории в границах улиц Ракетной, Электровозной и Осипенко в Канавинском районе. Городские власти планируют построить там два многоквартирных дома для расселения жителей ветхого и аварийного фонда.

В связи с этим проектом городской департамент строительства предложил скорректировать программу комплексного развития социальной инфраструктуры — к средней школе № 167 предполагается возвести пристрой на 450 мест.

Строительство муниципального жилья в Канавинском районе предполагается в 2027-2028 годах. «Таким образом мы расширяем географию расселения аварийного фонда в Нижнем Новгороде», — сообщил в гордуме замдиректора департамента Артем Каразанов. В прошлом году подрядчики ГлавУКС Нижнего Новгорода сдали два новых многоквартирных дома в Автозаводском районе на улицах Зайцева и Садовой, в этом году планируется завершить строительство дома на улице 40 лет Победы в Приокском районе.