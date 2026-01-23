Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие районы девелоперы все чаще выбирают для строительства элитных квартир и апартаментов.

Объем предложения элитных квартир и апартаментов, расположенных за пределами Центрального округа Москвы, достиг максимальных значений за пять лет. В экспозиции районов, граничащих с районами Центрального округа, насчитывается около 1 тыс. лотов — это почти треть от общего объема предложения на первичном рынке высокобюджетной недвижимости в городе. Прирост объема предложения связан в том числе со стартом продаж еще одной башни в проекте в районе Дорогомилово. При этом средневзвешенная стоимость квадратного метра в таких жилых комплексах превысила отметку в 1,4 млн руб., прибавив более 10% за год, посчитали эксперты компаний «Аеон-Девелопмент» и NF Group.

Брокеры полагают, что смещение фокуса внимания девелоперов элитного жилья, включая сегменты «премиум» и «делюкс», во многом обусловлено дефицитом земельных ресурсов в центре города, общим развитием транспортной и городской инфраструктуры, а также возможностью реализации более масштабных проектов. Как правило, застройщики возводят здесь большие премиальные кварталы с собственными парками и набережными, которые предполагают обширную внутреннюю и внешнюю инфраструктуру.

Для девелопера возведение масштабного комплекса — это задача, требующая достаточного количества ресурсов и запаса прочности, отмечают эксперты. Более того, сегодня в сегменте крупных проектов конкуренция особенно высока. В свою очередь для многих семейных покупателей на первый план выходят качество среды и внутренней инфраструктуры, доступ к зеленым зонам и воде, а не только престиж адреса. Поэтому зачастую они и отдают предпочтение новостройкам высокого класса, расположенным за пределами Центрального округа.

Светлана Бардина