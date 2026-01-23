Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о версиях электрического кроссовера.

На днях марка Volvo представила новую полностью электрическую модель EX60. Это среднеразмерный кроссовер, о чем можно догадаться по индексу: помните, у нас продавалась официально такая замечательная машина — Volvo XC60? Длина кузова 4,8 м, в салоне пять мест. Шведская компания называет новинку настоящей революцией в своем сегменте, прежде всего за счет дальности хода. Топовая полноприводная версия EX60 может проехать на одном заряде батареи целых 810 км. Напомню, что самая «дальнобойная» версия большого семиместного кроссовера Volvo EX90, представленного относительно недавно, и который уже в силу своих габаритов может взять на борт большее количество батарей, имеет запас хода почти на четверть меньше, чем EX60. Что говорит в первую очередь о том, какими стремительными темпами развивается сегодня «батарейное» дело.

Новая модель имеет три модификации. Базовая версия имеет один электромотор, развивающий 374 л. с. Разгон до «сотни» занимает 5,9 с. Дальность пробега — 620 км. Средняя версия — это уже два электромотора, а разгон и запас хода — 4,6 с и 660 км соответственно. Флагманская полноприводная модификация развивает 680 л. с., способна ускоряться с нуля до «сотни» за 3,9 с, а аккумулятор позволяет проехать те самые 810 км на одной зарядке. Еще один важный показатель для электромобиля — это скорость зарядки. Так вот, на станции быстрой зарядки Volvo EX60 способен набраться сил на 340 км пробега всего за 10 минут. Поскольку прицел сделан в том числе на рынок США, то электрокар способен подключаться к станциям к быстрой зарядки Tesla Supercharger.

Производство начнется этой весной на заводе в Гётеборге, первые поставки запланированы на лето. А через год должна появиться «внедорожная» модификация Cross Country с увеличенным клиренсом, а также защитой нижней части кузова.

