Объем производства товарной аквакультуры в Нижегородской области вырос на 2%

По итогам 2025 года в Нижегородской области произвели 682 т товарной аквакультуры. По данным областного минлесхоза, это на 2% больше по сравнению с годом ранее. Основная масса выращенной рыбы — карповые виды.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Лидером по производству продукции стал рыбхоз «Полдеревский». Предприятие произвело 158 т рыбопосадочного материала и 72 т товарной рыбы. ООО «Сфера» и ООО «Один» по итогам года получили 92 и 110 т продукции товарной аквакультуры. Рыбхоз «Велетьма» вырастил 47 т готовой продукции.

Андрей Репин