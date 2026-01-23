Экс-депутат из Перми стал владельцем крупного бизнеса в Оренбурге

Экс-заместитель председателя заксобрания Пермского края Евгений Вязников стал владельцем 49% оренбургского ООО «Экотехпром». Соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ 16 января 2026 года, уточняет сервис «СПАРК-Интерфакс».

Ранее 100% долей этого ООО контролировал столичный бизнесмен Беслан Хациев. Соответственно, его доля снизилась до 51%.

С февраля 2025 года господин Вязников является директором этой оренбургской организации. Компания, созданная в 2017 году, специализируется на деятельности в области добычи нефти и природного газа, а также занимается сбором и утилизацией опасных отходов. «Экотехпром» располагает бессрочной лицензией на деятельность по сбору, транспортированию, обработке и утилизации отходов I–IV классов опасности. Выручка предприятия в 2024 году составила 1,1 млрд руб. (рост за год 850%), чистая прибыль — 5,3 млн руб. (рост за год 132%).

Евгений Вязников занимал пост зампредседателя парламента Пермского края с 2006 года. В 2011 году его освободили от полномочий депутата после вступления в силу обвинительного заключения в отношении политика. В июне 2010 года господин Вязников, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с автобусом на встречной полосе движения. Суд признал его виновным в совершении ДТП и причинении тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 264 УК РФ) и назначил два года лишения свободы условно, лишив права управлять транспортными средствами.

Евгений Чернов