Миасский завод подозревают в использовании чужого логотипа

Челябинское УФАС России подозревает ООО «Миасский конвейерный завод №1» в недобросовестной конкуренции. Предприятие из Челябинска обвинило организацию в использовании чужого логотипа, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

В ведомство обратилось ООО «Уральские горные машины». Оба предприятия занимаются производством роторных дробилок. Заявитель указал, что использует спорные графические элементы с 2012 года. Но в 2024 году миасский завод зарегистрировал их как товарные знак, что причинило ущерб деятельности «Уральских горных машин».

Виталина Ярховска