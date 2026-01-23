Владелице мини-зоопарка без лицензии в Ижевске выписали штраф

Предпринимательницу, которая содержит мини-зоопарк в парке Космонавтов в Ижевске, привлекли к административной ответственности за использование животных без лицензии (ст. 8.53 КоАП). Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии.

Фото: Управление Россельхознадзора по Удмуртии

Проверку провели 24 декабря. «У предпринимателя отсутствует лицензия на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках <...> Не заполняются журналы наблюдений за животными, корма поступают без ветеринарных сопроводительных документов, кормушки и поилки не подвергаются дезинфекции, пол выполнен из дерева, что затрудняет его мойку и дезинфекцию»,— говорится в сообщении.

По данным управления, в мини-зоопарке содержатся корова, осел, пони, овцы, козлик, кролики, белки, фазаны и куницы. 22 января владелице назначили штраф.