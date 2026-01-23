Астраханец, из-за которого канализация затопила улицы, получил срок

Советский районный суд Астрахани вынес приговор ранее судимому 24-летнему местному жителю. Ему инкриминировали кражу (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и умышленное уничтожение имущества (ч. 2. ст. 167 УК РФ).

22 тыс. астраханцев остались без воды после разрыва коллектора

Фото: Нина Шевченко

Как сообщили в пресс-службе суда, молодой человек незаконно проник в квартиру через открытое окно. Он похитил чужой мобильный телефон стоимостью 28 тыс. руб. С места преступления он скрылся, выйдя через входную дверь. Украденным имуществом он распорядился по своему усмотрению.

За месяц до этого, как установил суд, астраханец, будучи пьяным, залез в канализационный колодец и перекрыл два запорных устройства. После этого он скрылся.

Это привело к двум разрывам напорного коллектора, из-за чего улицы в Советском районе затопило канализационными стоками на 13 часов. Так, более 22 тыс. жителей остались без воды. В результате инцидента МУПу «Астрводоканал» причинен ущерб на 494,3 тыс. руб. Эта сумма была направлена на устранение аварии на коллекторе.

Подсудимый приговорен к четырем годам и трем месяцам колонии особого режима. Требования потерпевших в размере 28 тыс. и 494,3 тыс. руб. удовлетворены. Приговор еще не вступил в силу.

Нина Шевченко