Рейс из Перми во Вьетнам задерживают более чем на восемь часов

В Большом Савино задерживается несколько рейсов. Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, рейс авиакомпании Azur Air по маршруту Пермь — Камрань перенесен с 1:30 на 9:00 24 января. По данным «Ъ-Прикамье», вылет переносится во второй раз. Изначально рейс из краевой столицы в курортный город Вьетнама был запланирован на 20:45 23 января.

Кроме этого, задерживаются два рейса в Сочи. Так, борт авиакомпании «Икар» должен был осуществить вылет из Перми 24 января в 7:20, новое расчетное время — 8:25. В это же время вместо 7:20 вылетит самолет Nordwind Airlines.