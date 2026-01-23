Суд в Мурманской области рассмотрит дело о хищении 40,9 млн рублей госсредств

Прокуратура Мурманской области утвердила обвинительное заключение в отношении директора ООО «Сантех-Норд СМУ 1» и генерального директора ООО «Диэко». Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В июле 2021 года компания «Сантех-Норд СМУ 1» заключила с «Хозяйственно-эксплуатационной службой Кольского района» муниципальный контракт на строительство водозаборных сооружений в селе Териберка. В качестве поставщика подрядчик привлек ООО «Диэко».

По версии следствия, с июля 2021 года по сентябрь 2022 года обвиняемые предоставляли фиктивные коммерческие предложения и договоры поставки оборудования, в результате чего было похищено более 40,9 млн рублей. Для легализации средств они проводили финансовые операции и сделки с имуществом.

Уголовное дело направлено в Кольский районный суд для рассмотрения по существу. Одновременно прокуратура подала иск в интересах Кольского района о взыскании причиненного ущерба.

Артемий Чулков