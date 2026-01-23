В 2025 году нижегородцы 49 раз пытались пронести холодное оружие в залы суда

В Нижегородской области в 2025 году судебные приставы пресекли более 4,6 тыс. попыток пронести в залы суда запрещенные предметы. По данным регионального отделения ФССП, за год у желающих пройти в суд обнаружили 49 единиц холодного оружия.

Также выявлены 30 единиц газового и травматического оружия, 197 единиц различных боеприпасов и 34 электрошокера. Кроме того, у посетителей нашли более 4,9 тыс. иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих.

В региональном управлении ФССП уточнили, что чаще всего граждане приходят с запрещенными для проноса предметами, потому что не знают, что в каждом суде действует пропускной режим.