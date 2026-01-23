Определен подрядчик для строительства дворца спорта в Соликамске

Контракт на проектирование и строительство в Соликамске универсального дворца спорта (бассейна с универсальными залами) будет заключен с пермским ООО «Акрополь-М». Компания стала единственным участником торгов, ее заявка была признана соответствующей требованиям. Цена контракта составит 839,7 млн руб. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон».

Как указано в техническом задании, объект должен быть построен на Юбилейном проспекте. Площадь трехэтажного универсального дворца спорта составит 3932 кв. м. Он будет включать в себя плавательный бассейн на пять дорожек, развлекательный бассейн, тренажерные залы, кафе, административные помещения. Пропускная способность спорткомплекса составит 114 человек в смену. К работам требуется приступить 3 июня 2027 года, сдать объект — 2 сентября 2028 года.

ООО «Акрополь-М» работает с 2008 года в Перми, специализируясь на строительстве жилых и нежилых зданий. Выручка компании в 2024 году составила 650 млн руб.