Вадим Самойлов, «Щелкунчик», «Лукманов хор» и «Левша»

В ближайшую неделю в Уфе выступят «Лукманов хор», Ришат Тухватуллин, группа «Кар-мэн», Александр Лынник и Вадим Самойлов. В театрах можно будет увидеть «Горе от ума», «Щелкунчика», ««#люблюнемогу»», «Заятуляк и Хыухылыу». Поклонников баскетбола ждут на матче уфимского «Динамо» с «Новосибирском». В кинотеатрах покажут пять новых фильма: «Левша», «Школа Бабы-Яги», «Гренландия 2: Миграция», «Возвращение в Сайлент Хилл» и «Флибубу».

Концерты

24 января в «Уфа-Арене» выступит певец Ришат Тухватуллин. Народный артист Башкирии и Татарстана представит своим поклоникам программу «15 лет вместе!». Организаторы концерта обещают живой звук, самые любимые хиты за 15 лет творческой деятельности исполнителя и «фантастическую сценографию».

25 января в «Dom Печати» («Огни Уфы») состоится концерт известного уфимского певца, музыканта, поэта и композитора, летчика-инструктора, парашютиста и альпиниста Александра Лынника. Традиционно концерт будет посвящен дню рождения Владимира Высоцкого. Помимо песен известного барда, музыкант под гитару исполнит собственные произведения.

В тот же вечер, 25 января, в «Доме культуры» (ТРЦ «Планета») в очередной раз встретятся поклонники хорового пения. В одном месте их соберет шоумен Дамир Лукманов. Десятки уфимцев смогут хором исполнить популярные песни вместе с профессиональными музыкантами.

«Лондон, гуд бай» — смогут прокричать в ресторане «Максимилианс» 28 января поклонники группы «Кар-мэн». Группа, образованная в 1990 году, считается культовой, на ней выросло поколение 80-х. Сергей Лемох — солист и лидер группы, автор таких известных хитов, как «Лондон, гуд бай», «Это Сан-Франциско», «Чио Чио Сан» и еще огромного количества известных композиций.

30 января в «Огнях Уфы» прозвучит голос Вадима Самойлова в сопровождении симфонического оркестра. Один из бывших лидеров группы «Агата Кристи» исполнит хиты прошлых лет.

Спектакли

24 и 25 января в Театре кукол покажут «Щелкунчик». В канун нового года девочка Маша попадает в сказочную страну, где правят Добрый Король и Капризная Королева, где храбрый Щелкунчик отважно сражается с коварным семейством крыс и где самый честный и самый добрый в награду получит волшебный орех Кракатук, который может исполнить его самое заветное желание…

26 января в Русском драматическом театре покажут спектакль «#люблюнемогу». «Каждая история в этом спектакле — особый, теплый, трогательный взгляд на любовь, страсть, несовершенства друг друга и готовность понять и простить. Герои сталкиваются с противоречиями своих эмоций, ищут смысл в собственных поступках, порой оказываются на грани... Это истории о простых истинах нашей простой жизни — от встречи до встречи!» — указано в афише к постановке. В ролях: Александр Троицкий, Татьяна Григорьева, Иван Овчинников, Александр Степанов, Татьяна Ахроменко и другие.

28 января на сцене Молодежного театра состоится спектакль «Отец». Гибель всего человеческого и живого в этих молодых наследниках семьи происходит именно из-за попустительства и бездушия их отца. Но автор призывает не осуждать его, а попытаться найти выход вместе с главным героем, потому что на его месте был, есть или будет каждый. В спектакле ярко выражена патриотическая направленность: любовь к семье, родине. В ролях: Ольга Мусина, Ренат Фатхиев, Светлана Бронникова, Эвелина Завричко, Карина Фат-Ярмеева, Зария Муратова и другие.

В Русском драматическом театре 28 января поставят «Горе от ума». В спектакле режиссера Игоря Селина заняты все до единого актеры театра и балетная группа. Здесь, на этом вселенском маскараде, решается поистине бытийный вопрос: удастся ли Александру Андреевичу Чацкому противостоять всему фамусовскому свету или конец его пути неотвратим?..

30 января в Башкирском драмтеатре покажут спектакль «Заятуляк и Хыухылыу». В семейном спектакле повествуется о любви легендарного батыра Заятуляка и дочери владыки озера Асылыкуль — Хыухылыу. Как и в древних эпосах, действия разворачиваются не только на земле, но и в фантастическом подводном мире, что придает событиям эпическо-сказочное повествование. Непримиримая вражда, которая много лет длится между двумя царствами, выходит на новый виток — желая отомстить за смерть своих близких, каждая из сторон готовится к войне.

Спорт

24 января в спорткомплексе «Динамо» встретятся баскетбольная команда «Динамо Уфа» и «Новосибирск». Команды сыграют в рамках Суперлиги 2025/2026.

Кино

В кинотеатрах Уфы состоятся пять кинопремьер.

Приключения «Левша». Россия, конец XIX века. На фоне надвигающейся войны с Великобританией в императорском дворце находят загадочное устройство — механическую блоху. Расследовать происшествие поручают молодому офицеру Петру Огареву, мечтающему заслужить доверие императора Александра III. В поисках истины он объединяется с Левшой — гениальным, но забытым мастером из Тулы. Вместе они погружаются в мир интриг и опасностей. Чтобы раскрыть заговор, героям предстоит бросить вызов системе, разгадать семейные тайны и сделать трудный выбор между долгом и чувством. На кону — безопасность страны и их собственные судьбы. В ролях: Юрий Колокольников, Федор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов и другие.

Приключения «Школа Бабы-Яги». Пытаясь найти пропавших родителей, школьница Лена неожиданно попадает в сказочный мир Тридевятого царства. Она становится ученицей Школы Бабы-Яги, а герои русских народных сказок — ее учителями. Чтобы вернуть семью, Лена должна справиться с испытаниями. В ролях: Ева Смирнова, Андрей Грызлов, Мария Порошина, Станислав Дужников, Елена Воробей и другие.

Боевик «Гренландия 2: Миграция». Отголоски катастрофы, которая обрушилась на Землю пять лет назад, нависли над человечеством. Оставаться в Гренландии больше нельзя: тем немногим, кто сумел выжить, угрожает постоянный шквал осколков астероида. Человечество, а точнее то, что от него осталось, должно совершить самую важную и опасную миграцию в истории. Людям придется искать новое убежище. В ролях: Джерард Батлер, Морена Баккарин, Софи Томпсон, Роман Гриффин Дэвис и другие.

Мультфильм «Флибубу». После встречи с Флибубу, пушистым существом из другого измерения, юный Томас отправляется в фантастический мир, где осуществляются заветные мечты. Однако правила этого мира не так просты, а у каждого желания есть своя цена и свои последствия.

Ужасы «Возвращение в Сайлент Хилл». Джеймс Сандерленд тяжело переживает разлуку со своей возлюбленной и получает таинственное письмо, которое приводит его в город Сайлент Хилл. Джеймс надеется найти ее там, однако город сильно изменился под влиянием некой зловещей силы. Джеймс исследует Сайлент Хилл и сталкивается с пугающими существами и образами — как знакомыми, так и незнакомыми. Сомневаясь в своем рассудке, он пытается отличить реальность от иллюзий и сохранить достаточно сил, чтобы спасти свою возлюбленную. В ролях: Джереми Ирвин, Ханна Эмили Андерсон, Роберт Нэйрн, Иви Темплтон, Пирс Иган.