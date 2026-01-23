В Бурзянском районе построят базу отдыха

ООО «Сенсия» намерено построить в Бурзянском районе круглогодичную базу отдыха за 48,7 млн руб. Проект представил на «Инвестиционном часе» в правительстве Башкирии директор и владелец компании Дмитрий Кудрявцев.

Инвестор с помощью Корпорации развития Башкирии выбрал подходящий участок. Там построят 13 гостевых домиков, пункт проката туристического оборудования, беседки с мангальными зонами, детскую площадку и стоянку для автодомов — кемперов. На базе создадут шесть рабочих мест.

Проекту присвоили статус приоритетного. Администрация Бурзянского района поможет в оформлении аренды земельного участка.

ООО «Сенсия», по данным Rusprofile, зарегистрировано в деревне Чесноковка Уфимского района в январе 2025 года. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. Компания занимается деятельностью гостиниц и других мест временного проживания.

Майя Иванова