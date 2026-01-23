Жительницу Шумихи арестовали за фиктивные браки с бойцами СВО

Шумихинский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей местной жительнице и ее бывшему супругу. Они обвиняются в мошенничестве — заключении фиктивных браков с участниками СВО ради выплат (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

По версии следствия, с мая 2024 года местный житель вместе с бывшей супругой и жительницей Свердловской области искал одиноких людей в разных районах региона. Сообщники вводили их в заблуждение, и гражданки оформляли с курганцами фиктивные браки. После этого подельники склоняли мужей к заключению контрактов для службы на СВО, а положенные выплаты присваивали себе, в том числе покупая дорогостоящие автомобили.

Жительнице Свердловской области, тоже выступавшей в роли фиктивной супруги, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Виталина Ярховска