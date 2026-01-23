В Татарстане нашли инвестора для восстановления валяльной фабрики Муртазы Бая

В Балтасях нашли инвестора для восстановления исторического здания валяльной фабрики Муртазы Бая, признанного объектом культурного наследия. Об этом сообщает комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Фабрика находится в аварийном состоянии. Площадь здания составляет 197,6 кв. м. Оно было приватизировано новым собственником, стартовая цена лота составила 1 рубль. Инвестор должен будет восстановить объект, сохранив исторический облик здания. Работы должны закончить до 2030 года.

Фабрика связана с деятельностью предпринимателя Муртазы Мулюкова, который развивал в Балтасях войлочно-валяную промышленность. В 1929 году Муртаза Бая был репрессирован, а его имущество конфисковано.

Анна Кайдалова