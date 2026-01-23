Число студентов в вузах Удмуртии сократилось на 0,9% в новом учебном году

Количество студентов в государственных вузах Удмуртии снизилось к учебному году 2025/2026 на 0,9%, до 38,7 тыс. обучающихся. Половина из них, или 52%, находятся на очной форме, 37% — на заочной, остальные — на очно-заочной. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Самые популярные специальности на очной форме обучения в вузах — лечебное дело (2,6 тыс. студентов), педагогическое образование с двумя профилями подготовки (1,6 тыс.) и педиатрия (754). По сравнению с учебным годом 2024/2025 список не изменился. Закономерно, большую часть студентов составляют люди в возрасте от 20 до 24 лет, мужчины и женщины среди них распределены примерно поровну.