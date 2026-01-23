В Оренбургской области чиновника обвинили в хищении 640 литров топлива

В Оренбургской области главу Нежинского сельсовета Наби Османова обвинили в хищении 640 литров топлива (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«По версии следствия, с декабря 2023 года по декабрь 2024 года Османов использовал топливные карты, принадлежащие Нежинскому сельсовету, для заправки личного автомобиля и транспортных средств близких родственников»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Речь идет о трех автомобилях: Porsche Cayenne, Volkswagen Tiguan и Lada Niva.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. На основании ходатайства прокурора района обвиняемый заключен под стражу «в связи с попыткой оказания давления на свидетелей».

Сабрина Самедова