Против «Саратовводоканала» завели дело после аварии, оставившей тысячи без воды

В Кировском районе Саратова из-за аварии на трубах без холодной воды остались более семи тысяч человек. Прорыв на ул. Батавина, 13Б произошел 20 января, воду отключили в 19 домах и двух социальных учреждениях.

Семь тысяч людей остались без холодной воды из-за аварии на Батавина, 13Б

Фото: МУПП «Саратовводоканал» Семь тысяч людей остались без холодной воды из-за аварии на Батавина, 13Б

Фото: МУПП «Саратовводоканал»

Работники «Саратовводоканала» сейчас ремонтируют поврежденный участок. Восстановить подачу воды должны во второй половине дня.

На место аварии приехали сотрудник прокуратуры Кировского района, а также заместитель председателя комитета по ЖКХ Олег Ворогушин с районными чиновниками. Надзорное ведомство возбудило административное дело против должностного лица водоканала за нарушение правил предоставления коммунальных услуг (ч. 2 ст. 7.23 КоАП).

Также прокуратура проконтролирует, как сделают перерасчет платежей за воду для жителей, оставшихся без водоснабжения.

Нина Шевченко