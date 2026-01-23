В АП рассказали о желании граждан «жить в великой России»

Более 30% респондентов считают, что идеальная Россия будущего должна быть великой. Это следует из результатов опроса, представленных руководителем управления Администрации президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александром Харичевым. Он поделился ими на форуме «Знание. Государство», передает корреспондент «Ъ». Как проводился опрос, господин Харичев не уточнил.

В собранной статистике представлены пять групп населения по взглядам на то, как должна выглядеть идеальная Россия будущего. 31% опрошенных хотят видеть Россию «великой страной, которая вызывает чувство гордости (мощные экономика и вооруженные силы, авторитет в мире, выдающиеся достижения в культуре, спорте и т.д.)». 24% опрошенных хотят жить в «комфортной России» — с достойными зарплатами, доступными медицинскими услугами, экологически чистыми продуктами, водой и воздухом. 16% участников опроса проголосовали за «справедливую Россию», где обеспечены социальная справедливость и защита граждан.

Замыкают пятерку категорий проголосовавшие за «современную Россию» (13%) и «Россию — страну возможностей» (12%). Первые хотят, чтобы в их стране передовые технологии применялись в различных сферах — образовании, здравоохранении, инфраструктуре и т. д. Вторые проголосовали за развитие в стране возможностей для предпринимателей, гарантии политических и экономических свобод, равенство граждан перед законом и судом.

«Про человека будущего, каким мы его видим. Мы его видим патриотом, но не диванным, а деятельным. Мы его видим человеком, который ориентирован на созидательный труд и на служение»,— сказал господин Харичев во время выступления.

«Знание. Государство» — просветительский проект общества «Знание» для государственных и муниципальных служащих. Форум проходит 23 января в Национальном центре «Россия». В мероприятии участвуют более 3 тыс. госслужащих.

Степан Мельчаков