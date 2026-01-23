Ушла из жизни самарская журналистка и лауреат «Золотого пера губернии» Нина Алпатова

Вчера, 22 января, на 70-м году жизни скончалась самарская журналистка и лауреат «Золотого пера губернии» Нина Алпатова. Об этом сообщили в областном отделении Союза журналистов России.

Нина Алексеевна Алпатова — выпускница Ленинградского университета. Ее статьи публиковались в «Комсомольской правде», «АиФ», журнале «Крестьянка» и других изданиях. Была корреспондентом областной газеты «Волжская коммуна», редактором отдела социальной политики газеты «Самарские известия».

У Нины Алпатовой остался супруг Валерий Штепо — журналист и ветеран боевых действий — и дочь Софья.

Сабрина Самедова