На Кубани полицейские осуждены за взятку в виде 10 тонн селитры

Красноармейский райсуд Краснодарского края признал бывших сотрудников МВД Андрея Колонтаевского и Александра Моисеенко виновными в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. В марте 2025 года полицейские уличили работников фирмы «Агрокомплекс имени Ткачева» в хищении со склада 10 т селитры и забрали украденное удобрение.

Кражу селитры стоимостью 236 тыс. руб. совершили сотрудники агрофирмы Михаил Лойко и Андрей Собецкий. Автомобиль с похищенным удобрением остановили замначальника райотдела полиции Андрей Колонтаевский и участковый Александр Моисеенко. Полицейские потребовали вернуть селитру на склад и пообещали похитителям не фиксировать происшествие и не возбуждать дело при условии передачи им похищенного товара. На следующий день полицейские прислали на склад агрофирмы машину, на которую погрузили удобрение, расфасованное в 10 мешков общим весом 10 т. Однако сразу после того, как машина выехала за территорию предприятия, ее остановили сотрудники ДПС.

Приговором суда Андрею Колонтаевскому назначено наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн руб. с лишением звания «подполковник полиции». Александр Моисеенко приговорен к штрафу в сумме 3,3 млн руб. с лишением звания «майор полиции».

Анна Перова, Краснодар